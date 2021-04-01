Менеджер Доминика Тима прокомментировал разговоры о его незалеченной травме ноги

Хервиг Страка, менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима, поделился подробностями причин пропуска Тимом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).



«Доминик начнёт сезон в Белграде. Затем последуют турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции», — приводит слова Страки Essentially Sports.

Хервиг также прокомментировал разговоры о продолжающей беспокоить Тима травме ноги.



«Нет, в этом плане с Тимом всё в порядке. Он просто хочет дать себе больше времени на подготовку. Вдобавок ситуация с необходимой изоляцией во Франции будет крайне непростой».



Тим впервые с 2013 года не будет играть на турнире в Монако. Лучшее выступление австрийца в Монте-Карло состоялось в 2018 году, когда он дошёл до четвертьфинала, а затем проиграл Рафаэлю Надалю.