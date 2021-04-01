Муратоглу: когда Серена на пике формы, она может выиграть любой турнир «Большого шлема»

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о шансах своей подопечной побороться за титул на Открытом чемпионате Франции. По мнению Муратоглу, Серена может одержать победу на любом турнире «Большого шлема», если она находится на пике физической формы.



«Думаю, что она может действительно хорошо играть на грунте, для этого ей следует лишь набрать хорошую форму. На грунте подача не так эффективна, поэтому приходится больше работать. Но полагаю, что если она и впрямь физически будет готова на все 100 процентов, то сможет быть очень опасна и на грунтовых покрытиях.



Я убеждён, что, когда Серена находится на пике физической формы, она может выиграть любой турнир «Большого шлема», — приводит слова Муратоглу BT Sport со ссылкой на PA Media.

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