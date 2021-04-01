Мария Саккари: думаю, в Греции гордятся мной и Циципасом
Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась мнением о своём соотечественнике Стефаносе Циципасе.
«Мы с нетерпением ждём возможности сыграть вместе на Олимпийских играх. Думаю, он мной гордится. Я во всяком случае им очень горжусь. Наблюдаю за Стефаносом, потому что он действительно выдающийся теннисист. У нас прекрасные отношения, и наши семьи тоже очень близки. Думаю, в Греции нами гордятся», — приводит слова Саккари журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, вчера, 31 марта, Саккари в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:0, 6:4 победила вторую ракетку мира, японскую теннисистку Наоми Осаку и прервала таким образом её 23-матчевую беспроигрышную серию.
Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив Саккари на турнире в Майами
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