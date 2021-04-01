Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Мадриде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом сообщает Blic Online.



Джокович является действующим чемпионом Mutua Madrid Open (в 2020 году турнир не проводился). В настоящее время Новак тренируется в Монте-Карло (Монако).



Напомним, в конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2021 он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.



В ходе Australian Open серб усугубил травму, связанную с надрывом мышцы. О повреждении Джокович рассказал после матча третьего круга турнира с американцем Тейлором Фритцем. Тогда серб даже не исключил, что не сможет выйти на корт в следующей игре. Сообщалось, что Новаку потребуются три-четыре недели на восстановление.

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