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Рафаэль Надаль поделился советом, как правильно вести себя 1 апреля

Рафаэль Надаль поделился советом, как правильно вести себя 1 апреля
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился советом, как правильно вести себя 1 апреля.

«В отличии от многих стран в Испании сегодня не отмечается день дурака. Не верьте всему, что читаете сегодня. Я вот потренировался Каспером Руудом. В общем, всё хорошо», — написал Надаль на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Надаля в «Инстаграме».

Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Ранее на официальной странице US Open в «инстаграме» в виде первоапрельской шутки анонсировали давнюю идею с дронами, которые будут разносить полотенца теннисистам во время матчей.

Первоапрельская шутка от US Open: дроны будут разносить полотенца игрокам
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