20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился советом, как правильно вести себя 1 апреля.



«В отличии от многих стран в Испании сегодня не отмечается день дурака. Не верьте всему, что читаете сегодня. Я вот потренировался Каспером Руудом. В общем, всё хорошо», — написал Надаль на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Надаля в «Инстаграме».

Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».



Ранее на официальной странице US Open в «инстаграме» в виде первоапрельской шутки анонсировали давнюю идею с дронами, которые будут разносить полотенца теннисистам во время матчей.