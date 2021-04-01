Циципас вылетел с «Мастерса» в Майами, в трёх сетах уступив Хуркачу в четвертьфинале

Греческий теннисист Стефанос Циципас со счётом 6:2, 3:6, 4:6 уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) и вылетел с соревнований.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Хуркач, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника.



В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).



Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.