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Циципас вылетел с «Мастерса» в Майами, в трёх сетах уступив Хуркачу в четвертьфинале

Циципас вылетел с «Мастерса» в Майами, в трёх сетах уступив Хуркачу в четвертьфинале
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас со счётом 6:2, 3:6, 4:6 уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) и вылетел с соревнований.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Хуркач, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника.

В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Майами (м). 1/4 финала
01 апреля 2021, четверг. 20:15 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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