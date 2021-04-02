Хуркач — после победы в матче с Циципасом: Майами, я люблю тебя

Польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на победу, которую он одержал в матче с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Майами, я люблю тебя», — написал Хуркач на своей странице в «Твиттере».
Напомним, продолжительность поединка Хуркача и Циципаса составила 2 часа и 22 минуты. Хуркач во время матча 15 раз подавал навылет, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника. Циципас выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13.
В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).
«Мастерс» в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.
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