Хуркач — после победы в матче с Циципасом: Майами, я люблю тебя

Польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на победу, которую он одержал в матче с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).



«Майами, я люблю тебя», — написал Хуркач на своей странице в «Твиттере».



Напомним, продолжительность поединка Хуркача и Циципаса составила 2 часа и 22 минуты. Хуркач во время матча 15 раз подавал навылет, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника. Циципас выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13.



В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).



«Мастерс» в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Циципас вылетел с «Мастерса» в Майами, в трёх сетах уступив Хуркачу в четвертьфинале