Рублёв обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинальном матче он обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:5, 7:6. (9:7)
Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.
Соперником Рублёва по полуфиналу станет поляк Хуберт Хуркач, который в своём четвертьфинальном матче обыграл грека Стафаноса Циципаса.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
Майами (м). 1/4 финала
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Первый полуфинал Рублёва на «Мастерсе»! Андрей остановил главную сенсацию турнира в Майами
Россиянин выбил из борьбы сына знаменитого Петра Корды. 20-летний американец удивил громкими победами, в частности над Асланом Карацевым.
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