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Рублёв обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами

Рублёв обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинальном матче он обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:5, 7:6. (9:7)

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

Соперником Рублёва по полуфиналу станет поляк Хуберт Хуркач, который в своём четвертьфинальном матче обыграл грека Стафаноса Циципаса.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (м). 1/4 финала
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 7  
7 		7 9  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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