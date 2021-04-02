Рублёв прокомментировал победу над Кордой в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Себастьяном Кордой 7:5, 7:6. (9:7) в четвертьфинале турнира в Майами.
«Если говорить о втором сете, я мог бы выиграть проще, но бывает, это теннис. Может быть, в следующем матче я проиграю второй сет и проиграю третий. Я имею в виду, что сегодня мне удалось выиграть, и я счастлив. Себастьян действительно великий игрок, он действительно талантлив. У него большие шансы, он чувствует себя уверенно. У него отличная подача. Он умен и играет агрессивно, пытается вырваться вперёд и делать удары. Вот почему он победил так много великих игроков», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
Соперником Рублёва по полуфиналу станет поляк Хуберт Хуркач, который в своём четвертьфинальном матче обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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