Рублёв вышел в 1/2 «Мастерса» в Майами, Гусева выставили на драфт отказов. Главное к утру

Гусев выставлен на драфт отказов, Рублёв стал полуфиналистом турнира в Майами, новые споры вокруг Трусовой и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами.
2. Отец и агент Холанда провели переговоры с «Барселоной». На очереди — «Реал».
3. Бывший PR-директор «Локомотива» объяснил увольнение 20 работников из-за скандального фото.
4. Михаил Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро.
5. Никита Гусев выставлен на драфт отказов.
6. Директор «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе.
7. Тутберидзе прокомментировала информацию о возможном возвращении Трусовой.
8. Экс-игрок «Интера» оказал сопротивление полиции после того, как избил отца. Видео.
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