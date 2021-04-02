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Рублёв вышел в 1/2 «Мастерса» в Майами, Гусева выставили на драфт отказов. Главное к утру

Гусев выставлен на драфт отказов, Рублёв стал полуфиналистом турнира в Майами, новые споры вокруг Трусовой и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв обыграл Корду и вышел в полуфинал турнира в Майами.

2. Отец и агент Холанда провели переговоры с «Барселоной». На очереди — «Реал».

3. Бывший PR-директор «Локомотива» объяснил увольнение 20 работников из-за скандального фото.

4. Михаил Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро.

5. Никита Гусев выставлен на драфт отказов.

6. Директор «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе.

7. Тутберидзе прокомментировала информацию о возможном возвращении Трусовой.

8. Экс-игрок «Интера» оказал сопротивление полиции после того, как избил отца. Видео.