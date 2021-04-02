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Андрей Рублёв упрочил лидерство по количеству побед в сезоне ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинальном матче он обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:5, 7:6. (9:7).

Эта победа стала 20-й для Рублёва в этом сезоне. Он абсолютный лидер по этому показателю в туре. У Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса – по 17, у Александра Бублика – 15, а у Янника Синнера, Аслана Карацева и Мартона Фучовича – по 13.

Соперником Рублёва по полуфиналу станет поляк Хуберт Хуркач, который в своём четвертьфинальном матче обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.