Андрееску сыграет с Барти в финале турнира в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала финалисткой турнира в Майами. В полуфинальном матче турнира она обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты, за которые канадка совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Саккари 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале турнира Андрееску встретится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.