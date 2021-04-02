Андрей Рублёв — о полуфинале с Хуркачем: надеюсь, смогу взять реванш

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Себастьяном Кордой 7:5, 7:6. (9:7) в четвертьфинале турнира в Майами и поделился ожиданиями от грядущего полуфинала с поляком Хубертом Хуркачем.
«Было непросто. Особенно с паузами из-за дождя, когда тебе приходится всё время начинать заново и с моей игрой.
Что помогло выиграть в конце? Просто у него была травма. Он плохо двигался. А если в конце ты пропускаешь удары, то проигрываешь. Он сделал двойную ошибку и пропустил удар. Вот и всё. Но я не был удивлён. Я знал, как он играет. В прошлом году я с ним тренировался, смотрел его матчи. Он отличный игрок, действительно талантливый. Я хочу пожелать ему всего самого лучшего.
Завтра я играю с Хуркачем. Я его немного знаю. Мы играли один раз, он победил меня. Он прекрасный игрок и хороший парень. Посмотрим, будет интересно. Надеюсь, смогу показать хороший уровень и взять реванш», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
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