Александр Бублик — о Яннике Синнере: он не человек. Это факт

Казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил своё высказывание в адрес 19-летнего итальянца Янника Синнера. После поражения в матче с Синнером на «Мастерсе» в Майами Бублик сказал сопернику: «Дружище, ты не человек, тебе всего 15 лет, а ты уже так играешь».

«Он действительно не человек. Это факт. Вы знаете, я спросил его, человек ли он, потому что для меня удивительно, как в таком возрасте можно быть настолько сильным в психологическом плане. Такого нет у многих игроков. Я пару раз назвал его роботом по ходу матча, но сделал это искренне, потому что он по-настоящему великолепный теннисист.

Я был поражён его невероятными ударами на тай-брейке. Он действовал потрясающе. Именно поэтому я спросил, человек ли он. Он тоже спросил меня, человек ли я. Конечно, да. Я допускаю двойные ошибки на брейк-пойнтах, потому что чувствую напряжение. Вот что я имел в виду», — цитирует Бублика ASAP Sports.

Бублик — Синнеру: дружище, ты не человек, тебе всего 15, а ты уже так играешь