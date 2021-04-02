«Почти Майами». Арина Соболенко сфотографировалась в белом топе и шортах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в Минске в белом топе и шортах.
«Почти Майами», — подписала фото Арина.
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
30 марта Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Майами (США). В матче 1/4 финала Арина со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.
В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
Арина занимает первое место в парном рейтинге WTA и восьмое в одиночном.
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