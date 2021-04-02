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«Почти Майами». Арина Соболенко сфотографировалась в белом топе и шортах

«Почти Майами». Арина Соболенко сфотографировалась в белом топе и шортах
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в Минске в белом топе и шортах.

«Почти Майами», — подписала фото Арина.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

30 марта Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Майами (США). В матче 1/4 финала Арина со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила первой ракетке мира, австралийской теннисистке Эшли Барти.

В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

Арина занимает первое место в парном рейтинге WTA и восьмое в одиночном.

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