Бьянка Андрееску: с нетерпением жду возможности сыграть против Барти

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своих ожиданиях от встречи в финале турнира в Майами с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Спортсменки впервые сразятся друг с другом.
«Я с нетерпением жду возможности сыграть против Барти, потому что она №1 и показывает хороший теннис. У неё есть стиль игры. Я никогда такого не испытывала. Я люблю вызовы, и знаю, что она собирается бросить мне вызов в субботу. Я также знаю, что матч будет очень тяжёлым. Она отлично играет в теннис, и я надеюсь, что смогу показать свою лучшую игру», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.
Для Эшли Барти финал турнира в Майами станет вторым подряд. На предыдущем турнире в 2019 году в решающем матче она обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 6:3.
Встреча состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00 мск.
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