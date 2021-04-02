Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв — о шансах на титул в Майами: сейчас каждый может выиграть

Андрей Рублёв — о шансах на титул в Майами: сейчас каждый может выиграть
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свои шансы на победу в турнире в Майами.

«Я знаю, какой Хуркач трудный соперник. Например, он победил меня в прошлом году. Дело скорее в том, что, возможно, я чувствую дополнительное давление, потому что я единственный, кто остался из топ-10.

Но я проиграл Хуркачу, я проиграл Роберто (Баутисте-Агуту. — Прим. «Чемпионата») 3:6, 3:6 всего две недели назад. Также есть Янник (Синнер. — Прим. «Чемпионата»), который уже обыгрывает многих игроков, я думаю, что он обыгрывал и теннисистов из топ-10… Так что в итоге сейчас каждый может выиграть», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Напомним, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в полуфинале «Мастерса» в Майами сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Андрей Рублёв — о полуфинале с Хуркачем: надеюсь, смогу взять реванш
Первый полуфинал Рублёва на «Мастерсе»! Андрей остановил главную сенсацию турнира в Майами
Россиянин выбил из борьбы сына знаменитого Петра Корды. 20-летний американец удивил громкими победами, в частности над Асланом Карацевым.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021