Андрей Рублёв — о шансах на титул в Майами: сейчас каждый может выиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свои шансы на победу в турнире в Майами.



«Я знаю, какой Хуркач трудный соперник. Например, он победил меня в прошлом году. Дело скорее в том, что, возможно, я чувствую дополнительное давление, потому что я единственный, кто остался из топ-10.



Но я проиграл Хуркачу, я проиграл Роберто (Баутисте-Агуту. — Прим. «Чемпионата») 3:6, 3:6 всего две недели назад. Также есть Янник (Синнер. — Прим. «Чемпионата»), который уже обыгрывает многих игроков, я думаю, что он обыгрывал и теннисистов из топ-10… Так что в итоге сейчас каждый может выиграть», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.



Напомним, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в полуфинале «Мастерса» в Майами сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Андрей Рублёв — о полуфинале с Хуркачем: надеюсь, смогу взять реванш