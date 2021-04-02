Рублёв — об отце Корды: когда мне было 16, он помогал советами и отрабатывал со мной удары

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в юности ему какое-то время помогал в тренировках отец Себастьяна Корды — Петр.
Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) Рублёв обыграл Корду-младшего со счётом 7:5, 7:6 (9:7). В полуфинале россиянин сразится с поляком Хубертом Хуркачем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл грека Стефаноса Циципаса.
«Я очень хорошо знаю его отца, потому что он мне немного помогал, когда мне было где-то 16. Когда я тренировался в академии IMG, Пётр давал мне советы и отрабатывал со мной удары на корте, за что я ему очень благодарен. Тогда я видел и Себастьяна, ему было ещё меньше, наверное, лет 13. Не знаю, помнит ли он это.
Его отец действительно очень умён. Он удивительно хорошо понимает теннис и отлично ему обучает. Заметно, что у него отличная техника, лёгкие удары и передвижение по корту», — приводит слова Рублёва сайт ATP.
Петр Корда — победитель Открытого чемпионата Австралии 1998 года в одиночном разряде.
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