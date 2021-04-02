Роджер Федерер — о годе без тенниса: не переедал, занимался семьёй, общался с Надалем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как прошёл его год без тенниса.

«Нет, я не переедал, посмотрел не так уж много фильмов и сериалов. Я был занят тем, что руководил семьёй. В теннисной жизни я всегда принимал решения сам, а моими повседневными делами занимались другие люди. В прошлом году я был действительно счастлив вести семейные дела вместе с моей женой: думать о воспитании детей, саде и доме.

Ещё я проводил видеовстречи с руководством ATP, общался, в частности, с Рафой Надалем.

В моей обычной жизни всё было импровизацией, никакого расчёта. Я часто выходил из дома в последнюю минуту, вынимал вещи из сумки и собирал их же обратно», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Напомним, Федерер не выходил на корт после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. Восстановление 39-летнего спортсмена растянулось на год.

Швейцарец вернулся на корт в середине марта 2021 года на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где дошёл до четвертьфинала, уступив в нём грузину Николозу Басилашвили со счётом 6:3, 1:6, 5:7.

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.