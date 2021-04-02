Гаэль Монфис и Элина Свитолина прервали паузу в отношениях

14-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и пятая ракетка мира среди женщин украинка Элина Свитолина восстановили совместный аккаунт в «Инстаграме» и поделились в нём новым снимком.
В конце февраля 2021 года теннисисты объявили о том, что приняли решение «сделать перерыв в отношениях» и заблокировали общий аккаунт. До этого они встречались два года, во время которых также заявляли о расставании, но снова сходились.
В своём общем «инстаграме» Монфис и Свитолина выложили в «сториз» новое совместное фото, а также намекнули на путешествие вдвоём. «Road Trip» — подписала пара одну из публикаций в сторис.
Монфис и Свитолина восстановили общий аккаунт в «Инстаграме».
Вчера, 1 апреля Свитолина в полуфинальном матче турнира в Майами (США) проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти со счётом 3:6, 3:6.
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