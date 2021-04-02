Циципас был оштрафован на $ 7,5 тыс. за нарушение ковидных правил в Майами

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас был оштрафован на $ 7,5 тыс. за нарушение ковидного протокола на «Мастерсе» в Майами (США). Об этом сообщает сайт Opencourt со ссылкой на представителя ATP.
Циципас и его отец, по совместительству тренер Апостолос Циципас, покинули турнирный «пузырь», вследствие чего и последовало наказание. Напомним, правило «пузыря» подразумевает нахождение игроков и их группы поддержки только на корте и в официально одобренном отеле. За нарушение протоколов ATP могло последовать и более суровое наказание — отстранение от участия в турнире, однако семья Циципасов его избежала.
Также тренерский штаб Циципаса неоднократно пренебрегал правилами ношения масок на матчах в Акапулько и Майами.
Ранее грек выбыл из борьбы за титул в Майами, в 1/4 финала проиграв представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 3:6, 4:6.
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