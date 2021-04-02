«Это невероятно!» Янник Синнер — о выходе в финал «Мастерса» в Майами

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Майами (США). В полуфинальном матче Синнер в трёх сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
«Это невероятно! Против Роберто всегда очень сложно играть. Две недели назад у нас был матч в Дубае, это было непросто. Сегодня я пытался навязать ему свою игру, пытался играть в свой теннис. Он очень сильный игрок, особая благодарность сегодня фанатам, им большое спасибо!
Теперь передо мной стоит ещё более сложная задача, но я очень рад, что добрался до финала здесь, в Майами», — приводит слова Синнера сайт ATP.
Соперником итальянца в финале станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша). Встреча начнётся сегодня в 2:00 по мск.
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