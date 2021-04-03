Стэн Вавринка, перенёсший операцию на ноге, поделился фотографиями из тренажёрного зала
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка, перенёсший операцию на левой ноге в конце марта, разместил на своей странице в «Твиттере» фото из тренажёрного зала.
«Реабилитация», — подписал фото Вавринка.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Стэна Вавринки в «Твиттере».
В начале марта 21-я ракетка мира Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Из-за травмы ноги Стэн принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США), который проходит в настоящее время. Напомним, в финале соревнований выступят итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Польши Хуберт Хуркач.
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