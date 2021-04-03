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Янник Синнер рассказал о теннисистах, за игрой которых он любил следить в детстве

Янник Синнер рассказал о теннисистах, за игрой которых он любил следить в детстве
Теннис / ATP 0
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, за игрой каких теннисистов он любил следить в детстве.

«Признаюсь, любил следить за «большой тройкой», точнее, «большой четвёркой» с Энди. Всегда мечтал с ними сыграть. У меня уже был матч с Рафой, мне также посчастливилось потренироваться с каждым из них. Это мне очень помогло. Здорово быть в финале, посмотрим, что у меня получится», — сказал Синнер во время интервью на Tennis Channel в «твиттере».

Напомним, в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) Синнер сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в полуфинальном поединке обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. Победитель получит более $ 300 тыс.

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