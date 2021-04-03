Рууд поблагодарил Надаля за возможность совместно потренироваться
Норвежский теннисист Каспер Рууд поблагодарил 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля за возможность провести совместные тренировки.
«Спасибо за предоставленную возможность попрактиковаться и за гостеприимство на этой неделе, желаю счастливой Пасхи», — написал Рууд на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Каспера Рууда в «Инстаграме».
22-летний Рууд — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В настоящее время является 25-й ракеткой мира.
Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль также является обладателем карьерного «Золотого шлема».
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