Рууд поблагодарил Надаля за возможность совместно потренироваться

Норвежский теннисист Каспер Рууд поблагодарил 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля за возможность провести совместные тренировки.



«Спасибо за предоставленную возможность попрактиковаться и за гостеприимство на этой неделе, желаю счастливой Пасхи», — написал Рууд на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Каспера Рууда в «Инстаграме».

22-летний Рууд — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В настоящее время является 25-й ракеткой мира.

Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль также является обладателем карьерного «Золотого шлема».