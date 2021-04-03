Янчук — о поражении Рублёва в 1/2 финала: Андрей был обязан выиграть, а Хуркач — проиграть

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение, которое потерпел россиянин Андрей Рублёв в матче с поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«В первом сете Хуркач вообще переигрывал Рублёва, пока тот не нашёл свою игру. Потом матч стал равным — взаимно уважительным. Но поляк был немножко лучше. Андрей имел некоторое преимущество в завершающих ударах. Однако Хуркач хорошо физически развит: и высокий, и мощный — он отражал удары Рублёва, как никто другой. Ему терять нечего, ведь Хуркач ниже по рейтингу. Рублёв был фаворитом, и на него давил груз ответственности. Потому что Андрей был обязан выиграть, а Хуркач — проиграть. Давление не позволило россиянину раскрыться полностью.
Рублёв не может выработать чемпионский характер? Нет, почему? Он совершил огромный скачок за этот год. Проигрыш в полуфинале — это нормальный исход для Андрея. Ничего страшного. Победа — приятно, но поражение полезней», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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