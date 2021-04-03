Чесноков — о поражении Рублёва в матче с Хуркачем: в этом нет большой трагедии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о поражении, которое потерпел российский теннисист Андрей Рублёв в матче с представителем Польши Хубертом Хуркачем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«В Майами сейчас очень неприятная погода: сильная влажность, ветрено. Чтобы в такую погоду показывать качественный теннис, нужно не только быть в хорошей форме, но и погода должна соответствовать. Хуркач играл против Циципаса, и тот против него просто умер. Не могу сказать, что Хуркач играл хорошо, но Циципас просто не смог показать тот качественный теннис, в который привык играть.
Не думаю, что у Андрея Рублёва что-то с психологией, всё в порядке. Погода очень тяжёлая. В проигрыше Хуркачу нет большой трагедии. Сезон длинный, поэтому, уверен, у Андрея будет возможность проявить себя. Если убрать пандемию, то Рублёв был бы четвёртым в мире. Конечно, чтобы быть выше, ему нужно проходить дальше на турнирах Большого Шлема, на «Мастерсах», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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