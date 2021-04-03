Директор турнира в Майами — о Корде: невероятно, что он делает. Он напомнил мне Роддика

Экс четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся также директором «Мастерса» в Майами (США), поделился мнением о своём соотечественнике, 20-летнем Себастьяне Корде.
«Я игрок и тоже американец, поэтому очень здорово было впервые за долгое время видеть четырёх американцев на стадии 1/8 финала. Особенно отмечу Корду — то, что он делает, просто невероятно. Ему всего 20 лет, а он уже показывает такой теннис.
Он напоминает мне Энди Роддика. Много лет назад он так же ворвался на турнир в Майами, победив Пита Сампраса. Думаю, он сможет стать топовым игроком», — приводит слова Блэйка пресс-служба ATP.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн, а победитель получит более $ 300 тыс. На четвертьфинальной стадии Корда уступил россиянину Андрею Рублёву, который в матче 1/2 финала проиграл поляку Хуберту Хуркачу.
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