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Директор турнира в Майами — о Корде: невероятно, что он делает. Он напомнил мне Роддика

Директор турнира в Майами — о Корде: невероятно, что он делает. Он напомнил мне Роддика
Теннис / ATP 0
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Экс четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся также директором «Мастерса» в Майами (США), поделился мнением о своём соотечественнике, 20-летнем Себастьяне Корде.

«Я игрок и тоже американец, поэтому очень здорово было впервые за долгое время видеть четырёх американцев на стадии 1/8 финала. Особенно отмечу Корду — то, что он делает, просто невероятно. Ему всего 20 лет, а он уже показывает такой теннис.

Он напоминает мне Энди Роддика. Много лет назад он так же ворвался на турнир в Майами, победив Пита Сампраса. Думаю, он сможет стать топовым игроком», — приводит слова Блэйка пресс-служба ATP.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн, а победитель получит более $ 300 тыс. На четвертьфинальной стадии Корда уступил россиянину Андрею Рублёву, который в матче 1/2 финала проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

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