Ольховский: может, Хуркач и вышел на пик формы, а у Рублёва пик формы прошёл

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение, которое потерпел россиянин Андрей Рублёв в матче с поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).



«Возможно, на игру Рублёва повлияло какое-то психологическое давление. С другой стороны, Хуркач сыграл на очень высоком уровне. Преимущество Андрея в скорости ударов нивелировалось тем, что он был скован. Поэтому Хуркач успевал за россиянином и опасно контратаковал.



Скорость ударов Андрея была ниже, чем обычно. Может быть оттого, что все думали, что он победит. Это давление сыграло свою роль.



У Рублёва есть чемпионский характер. Проигрыш 35-й ракетке — достойный уровень. Хуркач — реально хороший игрок, который показал хороший теннис. Не 100% зависело от Андрея, с той стороны тоже был теннисист, который хотел выиграть. Может быть, поляк вышел на пик формы, а у Рублёва пик формы прошёл.



У Андрея нет ни одного «Мастерса», но ему не так много лет. Он восьмая ракетка мира – всё ещё впереди», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Чесноков — о поражении Рублёва в матче с Хуркачем: в этом нет большой трагедии