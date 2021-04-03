Ольховский: может, Хуркач и вышел на пик формы, а у Рублёва пик формы прошёл

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение, которое потерпел россиянин Андрей Рублёв в матче с поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).
«Возможно, на игру Рублёва повлияло какое-то психологическое давление. С другой стороны, Хуркач сыграл на очень высоком уровне. Преимущество Андрея в скорости ударов нивелировалось тем, что он был скован. Поэтому Хуркач успевал за россиянином и опасно контратаковал.
Скорость ударов Андрея была ниже, чем обычно. Может быть оттого, что все думали, что он победит. Это давление сыграло свою роль.
У Рублёва есть чемпионский характер. Проигрыш 35-й ракетке — достойный уровень. Хуркач — реально хороший игрок, который показал хороший теннис. Не 100% зависело от Андрея, с той стороны тоже был теннисист, который хотел выиграть. Может быть, поляк вышел на пик формы, а у Рублёва пик формы прошёл.
У Андрея нет ни одного «Мастерса», но ему не так много лет. Он восьмая ракетка мира – всё ещё впереди», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 3 апреля 2021
-
16:13
-
15:58
-
15:16
-
15:07
-
14:09
-
12:44
-
11:11
-
10:45
-
09:54
-
04:20
-
03:38
- 2 апреля 2021
-
23:58
-
23:34
-
22:56
-
21:48
-
21:12
-
20:36
-
19:32
-
18:56
-
17:47
-
16:31
-
13:35
-
13:13
-
13:11
-
12:10
-
12:00
-
10:02
-
08:56
-
08:43
-
08:30
-
06:43
-
05:34
-
00:47
-
00:23
- 1 апреля 2021
-
22:35