«Ужин с Федерером, жёсткая туалетная бумага во Флориде». Хуркач поучаствовал в блиц-опросе

Польский теннисист Хуберт Хуркач в формате блиц ответил на вопросы о своей повседневной жизни.
«Почему я стал веганом? Как-то я получил небольшой совет насчёт этого, но во многом мой выбор был сформирован просмотрами программ о еде. После того как я перешёл на такую диету, я начал чувствовать себя хорошо, я полон энергии, поэтому, пожалуй, продолжу с этим делом.
Продукты, которые я могу есть в Польше и которых больше нигде нет? Сейчас довольно легко найти всевозможные блюда, но признаюсь, я люблю индийскую, тайскую кухню. Пад-тай, например, я ел всего пару дней назад. Во Флориде с едой тоже всё нормально, хотя вот с туалетной бумагой есть некоторые сложности — она довольно жёсткая.
Нездоровая еда? Обожаю мороженое. Блюда, которые не любил в детстве, но полюбил сейчас? Назову салаты и разные овощи. Сейчас их вкус мне уже нравится.
Каких трёх знаменитостей я бы пригласил на ужин? Было бы здорово поужинать с Федерером и Левандовски, ну а насчёт третьего я ещё подумаю», — приводит слова Хуркача ATP Tour.
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