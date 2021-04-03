Тарпищев – о причинах поражения Рублёва: он был скован на корте с самого начала
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев проанализировал игру восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).
Рублёв в двух сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6.
«Андрей очень нервничал, скорее всего, перегорел от желания – скован был на корте с самого начала. В полуфинале играл очень коротко, хуже соперника подавал и принимал, играл всплесками, неровно. По тому, как складывался матч, результат закономерен, но страшного ничего нет. Участие в турнире серии «Мастерс» – давит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В финале «Мастерса» Хуркач сразится с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча пройдёт завтра, 4 апреля.
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В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.
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