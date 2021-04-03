Хуркач – о взаимоотношениях с Синнером: мы – хорошие друзья, нам весело вместе

Польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал о чертах характера своего друга – 19-летнего итальянца Янника Синнера, с которым завтра, 4 апреля поборется за титул на «Мастерсе» в Майами (США).
В 2021 году Хуркач и Синнер играли в парном разряде на турнирах в Мельбурне и Дубае, где вместе добирались до четвертьфиналов. Также нынешние соперники проводили совместные тренировки перед стартом сезона.
«Янник – отличный человек. Он просто суперспокойный и суперрасслабленный. Я знаю, что ему нравится добиваться побед упорным трудом. Его последние результаты демонстрируют то, как тяжело он работал всё это время.
Мы весело проводим время в компании друг друга, мы действительно хорошие друзья, я желаю ему всего наилучшего.
Всем известно, у Янника очень сильный удар как слева, так и справа. С ним придётся играть агрессивно на протяжении всего матча, а значит – нужно будет показать свой лучший теннис», — приводит слова Хуркача Tennis Majors.
- 3 апреля 2021
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