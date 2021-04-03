Пэт Кэш: меня шокировал безальтернативный призыв WTA к вакцинации

Победитель Уимблдона 1987 года в одиночном разряде, тренер китайской теннисистки Ван Цян Пэт Кэш выразил недовольство по поводу настоятельного призыва от руководства WTA к вакцинации от коронавируса.

Австралиец поделился мнением у себя в «твиттере».

«На недавней онлайн-конференции WTA меня шокировал активный призыв к вакцинации. Не было предложено альтернатив, информации для игроков и их команд о том, что вообще содержится в вакцине, как она влияет на организм, они только мельком пробежались по побочным эффектам», — написал Кэш.

Один из пользователей критически подошёл к высказыванию экс-теннисиста: «Вакцина в прямом смысле предотвращает ковид. Вы разве знаете состав каждого лекарства, которое принимаете?».

Кэш ответил: «Вы ошибаетесь. Вакцины не помешают вам заразиться коронавирусом. WTA представляет всех участников соревнований и должна давать объективную информацию. 99% команд, с которыми я говорил, не хотели, но некоторым пришлось привиться ради путешествий».

Раннее, организаторы «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) объявили, что облегчат правила нахождения в «пузыре» для тех теннисистов, которые привились от коронавируса.