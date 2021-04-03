«Никогда не забуду». Кирьос – о матче с Федерером в полуфинале «Мастерса» в Майами-2017

Австралийский теннисист Ник Кирьос, отказавшийся от участия в нынешнем «Мастерсе» в Майами (США), поделился с фанатами ностальгией по турниру.

В своём «инстаграме» Кирьос выложил нарезку лучших моментов полуфинального матча на «Мастерсе» в Майами в 2017 году. Напомним, тогда австралиец вышел на швейцарца Роджера Федерера, встреча закончилась со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) в пользу Федерера.

Видео доступно в «инстаграме» Кирьоса. Права на ролик принадлежат ATP Tennis.

«Матч, который я никогда не забуду. Слишком хорошо было в то время», — написал под видео Кирьос. И добавил: «Никто не может отнять у меня победы над Федерером, Надалем и Джоковичем».

Статистика личных встреч Кирьоса и Федерера — 1:6 в пользу швейцарца. С сербом Новаком Джоковичем австралиец встречался дважды в карьере, и оба раза был сильнее. Статистика личных встреч Кирьоса с испанцем Рафаэлем Надалем – 3:5 в пользу последнего.

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