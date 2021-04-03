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Монфис сделал предложение Свитолиной. Она сказала: «Да»

Монфис сделал предложение Свитолиной. Она сказала: «Да»
Теннис / ATP 0
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14-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и пятая ракетка мира среди женщин украинка Элина Свитолина обручились. Свадьба намечена на июль 2021 года.

Об этом теннисисты объявили в «Инстаграме».

«Она сказала: «Да». Мадам Монфис», — подписал Монфис в своём «инстаграме» фото с обручальным кольцом на руке Элины. Также француз с помощью хештега намекнул на примерную дату помолвки: июль 2021 год.

Украинская теннисистка также поделилась радостной новостью с подписчиками в своём «инстаграме»: Элина выложила милое фото с Монфисом и обручальным кольцом.

В комментариях пару уже поздравили – датская теннисистка Каролина Возняцки, австралийский теннисист Алекс де Минор, игрок «Далласа» Джош Ричардсон и украинская певица Джамала.

Ранее пара восстановила совместный аккаунт в «Инстаграме». Напомним, в конце февраля 2021 года Монфис и Свитолина объявили о паузе после двух лет отношений.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина прервали паузу в отношениях
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