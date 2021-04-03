Монфис сделал предложение Свитолиной. Она сказала: «Да»

14-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и пятая ракетка мира среди женщин украинка Элина Свитолина обручились. Свадьба намечена на июль 2021 года.
Об этом теннисисты объявили в «Инстаграме».
«Она сказала: «Да». Мадам Монфис», — подписал Монфис в своём «инстаграме» фото с обручальным кольцом на руке Элины. Также француз с помощью хештега намекнул на примерную дату помолвки: июль 2021 год.
Украинская теннисистка также поделилась радостной новостью с подписчиками в своём «инстаграме»: Элина выложила милое фото с Монфисом и обручальным кольцом.
В комментариях пару уже поздравили – датская теннисистка Каролина Возняцки, австралийский теннисист Алекс де Минор, игрок «Далласа» Джош Ричардсон и украинская певица Джамала.
Ранее пара восстановила совместный аккаунт в «Инстаграме». Напомним, в конце февраля 2021 года Монфис и Свитолина объявили о паузе после двух лет отношений.
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