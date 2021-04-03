Барти защитила титул в Майами, Андрееску снялась во втором сете

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Это её десятый титул WTA.

В финальном поединке с канадкой Бьянкой Андрееску первая ракетка мира Барти выиграла первый сет со счётом 6:3, а при счёте 4:0 во втором сете Андрееску снялась с матча из-за травмы.

Встреча продлилась 1 час и 4 минуты. Барти 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Андрееску — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн, Барти получит более $ 300 тыс. Действующей победительницей соревнований также является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.