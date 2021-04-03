Эшли Барти: титул для меня — как бонус в конце пути

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти поделилась эмоциями после победы в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Барти удалось защитить титул, завоёванный в 2019 году.
В финальном поединке с 20-летней канадкой Бьянкой Андрееску Барти выиграла первый сет со счётом 6:3 и уверенно начала второй, но при счёте 4:0 её соперница снялась с матча из-за обострившейся травмы.
«Никогда не хочется заканчивать матч на такой ноте, особенно в финале. Я очень сочувствую Бьянке. У неё был такой сложный период с травмами в прошлом.
Думаю, это была одна из первых наших битв. Я очень надеюсь, что дальше мы будем здоровыми и обе сможем выходить на корт и бороться за то, что заслуживаем.
Я чувствовала, что с каждым матчем играю всё лучше и лучше, в конечном счёте, это то, к чему мы стремимся. Титул – это как бонус в конце пути, а первая в моей карьере защита титула – действительно что-то особенное», — приводит слова Барти сайт WTA.
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