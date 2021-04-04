Барти рассказала, каково стоять в одном ряду со Штеффи Граф и Сереной Уильямс
Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась мыслями по поводу того, что стала шестой женщиной в истории, сумевшей защитить титул на турнире в Майами (США).
Помимо неё это удавалось лишь немке Штеффи Граф, американке Монике Селеш, испанке Аранче Санчес-Викарио, американкам Винус и Серене Уильямс.
«Они – настоящие чемпионы тенниса, легенды нашего спорта. Для меня большая честь быть просто упомянутой в одном предложении с ними, это очень круто, я даже не подозревала, что смогу оказаться в одном ряду с ними.
Но я всё же думаю, что очень нескромно быть с ними в одном ряду, потому что мне ещё предстоит длинный путь, прежде чем я просто смогу обсуждать их имена», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
Эшли Барти стала шестой женщиной в истории, сумевшей защитить титул в Майами
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