Александр Зверев снялся с турнира в Марбелье

Седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев снялся с турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания). Об этом сообщает журналист Хосе Моргадо на своей официальной странице в «Твиттере». Соревнования пройдут с 4 по 11 апреля.



Ранее сообщалось, что Зверев примет участие в турнире ATP-250, который пройдёт в Мюнхене (Германия) с 26 апреля по 2 мая. Помимо Александра в столицу Баварии приедут россиянин Аслан Карацев, норвежец Каспер Рууд, серб Душан Лайович, британец Даниэль Эванс, итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего, поляк Хуберт Хуркач, американец Себастьян Корда, белорус Егор Герасимов.



Зверев — финалист Открытого чемпионата США 2020 года, победитель Итогового турнира ATP 2018 года.

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