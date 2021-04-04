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Потапова, Грачёва, Кудерметова и Самсонова узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне

Потапова, Грачёва, Кудерметова и Самсонова узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA 0

С 5 по 11 апреля в Чарльстоне (США) будет проходить турнир категории WTA-500.

В соревнованиях примут участие сразу четыре представительницы России. В первом круге Анастасия Потапова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, Варвара Грачёва сыграет с Паулой Бадосой из Испании. Вероника Кудерметова за выход в следующую стадию соревнований поборется с квалифаером, а Людмила Самсонова сыграет с японской теннисисткой Нао Хибино.

Отметим, что первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, американки София Кенин и Мэдисон Киз, а также представительница Чехии Петра Квитова, Кики Бертенс (Нидерланды), швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса и бельгийка Элисе Мертенс начнут соревнования со второго круга.

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