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Эшли Барти ответила болельщикам, считающим её недостойной звания первой ракетки мира

Эшли Барти ответила болельщикам, считающим её недостойной звания первой ракетки мира
Теннис / WTA 0
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Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась мыслями относительно мнений некоторых болельщиков, считающих, что она не заслуживает быть первой ракеткой мира.

«Я никому ничего не должна доказывать. Ведь я-то знаю, как много работы мы проделали вместе с командой. Да, было немало разговоров о моём рейтинге. Однако в прошлом году я вообще не выходила на корт и не добавила ни одного очка. Я ничего не теряла, но при этом ничего и не приобрела. Я вообще не играла.

У других девушек был шанс улучшить свои позиции в рейтинге, поэтому я чувствовала, что заслуживаю быть номером один. Для себя я решила, что буду работать над собой, невзирая на чьё-либо мнение. Поэтому у меня нет никакого ощущения, что мне нужно кому-то что-то доказывать», — приводит слова Барти журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».

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