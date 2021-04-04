Эшли Барти ответила болельщикам, считающим её недостойной звания первой ракетки мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась мыслями относительно мнений некоторых болельщиков, считающих, что она не заслуживает быть первой ракеткой мира.



«Я никому ничего не должна доказывать. Ведь я-то знаю, как много работы мы проделали вместе с командой. Да, было немало разговоров о моём рейтинге. Однако в прошлом году я вообще не выходила на корт и не добавила ни одного очка. Я ничего не теряла, но при этом ничего и не приобрела. Я вообще не играла.

У других девушек был шанс улучшить свои позиции в рейтинге, поэтому я чувствовала, что заслуживаю быть номером один. Для себя я решила, что буду работать над собой, невзирая на чьё-либо мнение. Поэтому у меня нет никакого ощущения, что мне нужно кому-то что-то доказывать», — приводит слова Барти журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».