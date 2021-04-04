Тренер Синнера: потенциал Янника как у Федерера, Джоковича и Надаля

Риккардо Пьятти, тренер 19-летнего итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал, каким ему запомнился его подопечный в возрасте 14 лет.



«Когда Яннику было 14 лет, его ум был как у человека, которому уже исполнилось 17, 18 или 19 лет. Такие подростки сразу обращают на себя внимание. Синнер был как раз таким. Он уже тогда был зрелым и мог находить подход ко всем», — приводит слова Пьятти ATP Tour.



Риккардо также поделился мнением о потенциале Синнера.



«Роджер Федерер, который впервые одержал победу в Милане (в 2001 году. — Прим. «Чемпионата»), сейчас уже не тот Роджер Федерер. То же самое я могу сказать как о Джоковиче, так и о Надале. Во многом они улучшились, но они также и сильно изменились. Думаю, что у Янника такой же потенциал», — отметил Пьятти.

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