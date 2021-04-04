Хуркач за пару часов до финала в Майами поделился совместным снимком с Синнером

Польский теннисист Хуберт Хуркач за несколько часов до поединка с итальянским теннисистом Янником Синнером за титул на «Мастерсе» в Майами (США) выложил в своём «инстаграме» совместную фотографию с соперником. На снимке запечатлено рукопожатие игроков.

Фото доступно в «инстаграме» польского теннисиста.

«История пишет разные сценарии. Несколько недель назад мы играли с Янником на одной стороне корта, были партнёрами. Сегодня мы сразимся друг с другом за титул в Майами. Держим кулачки», — написал Хуркач.

В 2021 году Хуркач и Синнер играли в парном разряде на турнирах в Мельбурне и Дубае, где вместе добирались до четвертьфиналов. Также нынешние соперники проводили совместные тренировки перед стартом сезона.

Встреча Хуркача и Синнера запланирована на сегодня, в 20:00 по мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция финала Хуркач — Синнер на «Мастерсе» в Майами.