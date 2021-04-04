Чорич – о критике системы рейтинга ATP: лучше просто принять ситуацию

24-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о волне критики системы рейтинга ATP со стороны некоторых теннисистов.
«Я могу понять критиков, которых беспокоят рейтинговые очки. Сейчас игрокам с более низким рейтингом тяжело пробиться к топовым позициям. Однако у меня нет твёрдого мнения по поводу системы рейтинга ATP, поскольку я всегда стараюсь принимать вещи такими, какие они есть.
Мне тоже сложно пробиться в топ-10, но лучше просто принять ситуацию и много работать. Моя главная мотивация – это всегда игра. Я обожаю соревноваться. Единственное, что вызывает у меня трудности, это путешествия со всеми этими тестами на COVID-19.
Но я люблю играть в теннис и не испытываю проблем с мотивацией», — приводит слова Чорича интернет-издание Sportskeeda.
Ранее, в конце марта 2021 года, Чорич в своём «инстаграме» объявил о том, что поставил на паузу свою соревновательную практику в туре из-за небольших проблем с правым плечом. По словам теннисиста, она продлится несколько недель.
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