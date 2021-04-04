Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Менеджер Тима: Вашек Поспишил и другие заинтересованы в дестабилизации ATP, это позор

Менеджер Тима: Вашек Поспишил и другие заинтересованы в дестабилизации ATP, это позор
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Хервиг Страка, менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима, высказался по поводу конфликта между руководством ATP и игроками тура, выступившими с идеей создания Ассоциации профессиональных игроков в теннис, в числе которых главную роль играют Вашек Поспишил и Новак Джокович.

«Если не уменьшить призовые фонды во время коронавируса, турниров попросту не будет. Принцип схож с бизнесом: либо вы сокращаете заработную плату или количество рабочих мест, либо компания объявляет себя банкротом. Другое решение – экономическое самоубийство.

Большинство игроков понимают это, только некоторые выступают в роли мучеников. Вашек Поспишил – лишь один из таких критиков.

Очевидно, что некоторые игроки заинтересованы в дестабилизации ассоциации. Это связано с их враждебностью и личными интересами. Это позор, поскольку ATP – это одна из немногих спортивных организаций, в которой голоса игроков имеют 50% веса в принятии любых решений. Вы нигде такого не найдёте!

Вполне реально использовать недавно созданную Ассоциацию профессиональных игроков в теннис в качестве обслуживающей организации для самих игроков, только без права принятия решений», — приводит слова Страка Sportskeeda.

«Чёртов придурок!» Вашек Поспишил оскорбил президента ATP во время матча в Майами
Новак Джокович и другие теннисисты запустили флешмоб в защиту Вашека Поспишила
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021