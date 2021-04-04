Менеджер Тима: Вашек Поспишил и другие заинтересованы в дестабилизации ATP, это позор

Хервиг Страка, менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима, высказался по поводу конфликта между руководством ATP и игроками тура, выступившими с идеей создания Ассоциации профессиональных игроков в теннис, в числе которых главную роль играют Вашек Поспишил и Новак Джокович.
«Если не уменьшить призовые фонды во время коронавируса, турниров попросту не будет. Принцип схож с бизнесом: либо вы сокращаете заработную плату или количество рабочих мест, либо компания объявляет себя банкротом. Другое решение – экономическое самоубийство.
Большинство игроков понимают это, только некоторые выступают в роли мучеников. Вашек Поспишил – лишь один из таких критиков.
Очевидно, что некоторые игроки заинтересованы в дестабилизации ассоциации. Это связано с их враждебностью и личными интересами. Это позор, поскольку ATP – это одна из немногих спортивных организаций, в которой голоса игроков имеют 50% веса в принятии любых решений. Вы нигде такого не найдёте!
Вполне реально использовать недавно созданную Ассоциацию профессиональных игроков в теннис в качестве обслуживающей организации для самих игроков, только без права принятия решений», — приводит слова Страка Sportskeeda.
- 4 апреля 2021
-
20:29
-
19:50
-
17:51
-
17:23
-
17:04
-
16:47
-
15:53
-
15:02
-
14:33
-
13:22
-
13:00
-
12:29
-
12:03
-
11:51
-
11:12
-
09:56
-
09:27
-
01:03
-
00:40
-
00:13
- 3 апреля 2021
-
23:59
-
23:03
-
22:20
-
21:25
-
20:50
-
20:24
-
19:30
-
18:57
-
18:00
-
17:28
-
17:07
-
16:46
-
16:13
-
15:58
-
15:16