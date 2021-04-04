Хуркач стал чемпионом «Мастерса» в Майами, он в двух сетах обыграл Синнера
24-летний польский теннисист Хуберт Хуркач взял титул на «Мастерсе» в Майами (США). Это третий титул Хуркача в карьере и первый на турнирах серии «Мастерс». Победа в Майами позволит ему войти в топ-20 рейтинга ATP.
В финальном матче он обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Хуркач трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Синнера 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
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