Хуркач стал чемпионом «Мастерса» в Майами, он в двух сетах обыграл Синнера

24-летний польский теннисист Хуберт Хуркач взял титул на «Мастерсе» в Майами (США). Это третий титул Хуркача в карьере и первый на турнирах серии «Мастерс». Победа в Майами позволит ему войти в топ-20 рейтинга ATP.

В финальном матче он обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Хуркач трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Синнера 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.