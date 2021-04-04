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Синнер обратился к Хуркачу после поражения в финале «Мастерса» в Майами

Синнер обратился к Хуркачу после поражения в финале «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в финале «Мастерса» в Майами (США) обратился к своему сопернику – представителю Польши Хуберту Хуркачу.

«Ты продемонстрировал свой талант и что ты за человек. Я должен сказать, что ты – мой лучший друг в туре. Может, нам стоит ещё больше играть в парном разряде», — сказал Синнер в эфире TennisTV.

В 2021 году Хуркач и Синнер играли в парном разряде на турнирах в Мельбурне и Дубае, где добирались до четвертьфиналов. Также нынешние соперники проводили совместные тренировки перед стартом сезона.

Выход в финал «Мастерса» позволит Синнеру подняться на наивысшую для себя позицию в рейтинге ATP – 21 строчку. А также принесёт ему $ 165 тыс. призовых.

Хуркач стал чемпионом «Мастерса» в Майами, он в двух сетах обыграл Синнера
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