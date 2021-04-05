Хуберт Хуркач: при подаче на титул мячи казались особенно медленными

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился эмоциями после завоёванного титула на «Мастерсе» в Майами (США). В финале Хуркач обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Это невероятные ощущения. Я очень счастлив сейчас. Когда Янник реализовал два брейк-пойнта, я немного занервничал, у него вышел классный камбэк.

При подаче на титул мячи казались очень медленными. Было трудно, очень хотелось получить пару лёгких очков, потому что Янник отлично действует на приёме. Это был тяжёлый гейм», — сказал Хуркач в эфире TennisTV.

Также польский теннисист ответил на вопрос о том, почему ему так удаются турниры во Флориде.

«Я провёл здесь половину прошлого года. Тренировался в самую жаркую погоду весной и летом, так что, думаю, это помогло мне успешно играть здесь в довольно тяжёлых условиях. Мячи и корт были особенно медленными, ветер дул из стороны в сторону, так что было нелегко», — объяснил Хуркач.

Напомним, помимо завоёванного сегодня титула на «Мастерсе» в Майами, Хуберт ранее выигрывал турнир категории ATP-250 в Делрэй-Бич, который также находится во Флориде.