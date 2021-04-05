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Синнер: Next Gen пока не готово постоянно побеждать «Большую тройку», но момент придёт

Синнер: Next Gen пока не готово постоянно побеждать «Большую тройку», но момент придёт
Теннис / ATP 0
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19-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, когда представители Next Gen смогут вытеснить с теннисной вершины «Большую тройку».

«Я приехал в Майами с настроем на победу. Мы знали, что Надаль, Федерер, Джокович и Тим здесь не сыграют. Думаю, это стало отличной возможностью для остальных игроков.

И всё же Next Gen ещё предстоит доказать то, что оно может победить «Большую тройку». Сейчас, очевидно, что следующее поколение способно выигрывать у Big 3 лишь один или два матча, но не готово к тому, чтобы побеждать их постоянно. Приятно видеть, как новое поколение грядёт за «Большой тройкой», когда-нибудь наступит тот самый момент. Не знаю, когда. Не знаю, может быть через два года или через пять лет. Но момент придёт, а потом появятся и другие игроки», — приводит слова итальянца Tennis Majors.

Синнер обратился к Хуркачу после поражения в финале «Мастерса» в Майами
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