Хуберт Хуркач поднялся на 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-6 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 5 апреля поляк Хуберт Хуркач поднялся на пятую строчку, итальянец Янник Синнер — на седьмую, испанец Роберто Баутиста-Агут — на девятую, представитель Казахстана Александр Бублик — на 10-ю. В топ-6 входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 5 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540.
5 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395.
6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1310.
7 (17). Янник Синнер (Италия) — 995.
8 (6). Александр Зверев (Германия) — 935.
9 (16). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765.
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 630.
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20 (22). Карен Хачанов (Россия) — 405.
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