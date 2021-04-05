Хуберт Хуркач поднялся на 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-6 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 5 апреля поляк Хуберт Хуркач поднялся на пятую строчку, итальянец Янник Синнер — на седьмую, испанец Роберто Баутиста-Агут — на девятую, представитель Казахстана Александр Бублик — на 10-ю. В топ-6 входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 5 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540.

5 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395.

6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1310.

7 (17). Янник Синнер (Италия) — 995.

8 (6). Александр Зверев (Германия) — 935.

9 (16). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765.

10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 630.

...

20 (22). Карен Хачанов (Россия) — 405.